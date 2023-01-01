Системы игры в рулетку









Как действует любая система













































Количество запусков рулетки

Вероятность не выпадения красного ни разу

1

0,513513

2

0,263696

3

0,135411

4

0,069535

5

0,035707

6

0,018336

7

0,009416

8

0,004835

9

0,002483

10

0,001275























Как казино борется с системами

























Система Томас Дональд





























В чём смысл игровых систем?

































Системы и темперамент





Что касается серии ставок на один номер с увеличением куша, известен вполне достоверный случай. В январе 1963 года актёр Шон О’Коннери, знаменитый исполнитель роли Джеймса Бонда, сыграл в итальянском казино «Сан-Винсент» на номер 17 трижды подряд. Его выигрыш составил около 30 тысяч долларов.





Биарриц или система Макарова





























«До первой битой» и наоборот







– Заряди на $2,5 в железку, подровняемся.

Плательщик выиграл.

– Заряжай на $5...

Глядишь, через 10 минут выигравший и проигравший поменялись местами: тот, кто собирался платить $10000, уже имеет $240. Чаще, конечно, бывает наоборот. Но такие случаи запоминаются. Этот принцип породил в истории игры достаточно курьёзных ситуаций. Два человека играли всю ночь. Один выиграл у другого приличную сумму, допустим, $9997,5. Пришла пора рассчитываться. Естественно, сдачи $2,5 нет.– Заряди на $2,5 в железку, подровняемся.Плательщик выиграл.– Заряжай на $5...Глядишь, через 10 минут выигравший и проигравший поменялись местами: тот, кто собирался платить $10000, уже имеет $240. Чаще, конечно, бывает наоборот. Но такие случаи запоминаются.





















Система Cancellation (вычёркивание)









10









1

2

9

10









№

Ставка

Результат

Баланс

1

1+10=11

+

+11

2

2+9=11

+

+22

3

3+8=11

-

+11

4

3+19=22

+

+33

5

4+7=11

-

+22

6

4+18=22

+

+44

7

5+6=11

-

+33

8

5+17=22

+

+55











Принцип неопределённости

Одному игроку, стоящему на вполне материалистических позициях, довелось как-то обратиться к астрологу. Незадолго до этого он выиграл в казино «Плаза» приличную сумму денег – более 300 ставок при игре ровным кушом. Он попросил астролога охарактеризовать день, в который это случилось, не объясняя, что за событие произошло. Астролог отнёсся к делу ответственно: он построил гороскоп на компьютере, а потом сказал: «Такой счастливый день, как этот, случается 1 раз в 12 лет! Расположение светил и все факторы настолько благоприятны, что удача в этот день должна была вам способствовать в любом начинании».