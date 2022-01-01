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SlotoKing

Казино Slotoking
Невероятный мир азарта становится доступным, если ответственно подойти к поиску онлайн казино. Самое лучшее казино для украинцев и жителей близлежащих стран - SlotoKing. Игровой клуб начал свою деятельность более восьми лет назад. С тех пор он предлагает колоритный сайт; поддержку национальной валюты; качественные игры, проверяющиеся аудиторами; отличные бонусы.

После переоформления игровой клуб дарит шанс посетить волшебное королевство, наслаждаясь пастельными оттенками, современной трехмерной графикой. Стилистика оформления Slotoking впечатляет: имеется брендовый персонаж - администратор королевской крови. Официальный сайт Кинг не содержит обилия рекламы или анимации. Его архитектура проста, контекстное меню позволяет ознакомиться с основными разделами, получить необходимую информацию о работе клуба.

Казино лицензировано украинским регулятором КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей), поэтому вся продукция оригинальная. Сотрудничество с ведущими компаниями Microgaming, Yggdrasil, Quickspin, Thunderkick обеспечивает приятное разнообразие игровых автоматов. Их можно запустить на фан-кредиты или же использовать реальные деньги.

Значительное место отведено для видеослотов. Это сюжетные развлечения, погружающие в иную реальность, позволяя вращать барабаны и зарабатывать призы. В их алгоритмах присутствует специальная символика, бонусные раунды, интерактивные опции. Интересно, что видеослоты от Slotoking обладают высоким показателем RTP. Разнообразие карточных моделей и базовые версии рулетки позволят играть, словно в реальном казино. Геймеру будут знакомы правила классических игр, а реалистичное оформление и возможность выбирать из широкого диапазона ставок является несомненными преимуществами. Игроков ждут кено и бинго, скретч-карты, раздел с живыми дилерами. Казино Slotoking можно скачать, автоматы адаптированы для переносных гаджетов.

С помощью бонуса бездепозита реально успешно стартовать! После регистрации и создания профиля клуб презентует 50 фриспинов. Приветственный пакет позволяет с выгодой пополняться первые пять раз, возвращая до 150%. Ежемесячно для игроков привилегированных категорий есть возможность получить 150% от потраченной суммы, переведя на баланс 100 гривен. Есть возможность накапливать поинты, повышать статус, получать определенный процент по условиям бонуса кэшбэк.

Казино Slotoking поддерживает распространённые валюты: гривна, рубль, доллар. Нижняя планка для первого вклада в игру - 50 гривен. Ввод и вывод производится с помощью банковских карт, кошельков, терминалов, SMS-банкинга. По обыкновению, период ожидания выигрыша равняется трем часам.

Техническая поддержка осуществляется в любое время, в формате 24/7. Лучший вариант связи - онлайн-чат. Представлены также иные контакты казино Slotoking - телефон, e-mail. Игровой клуб не скрывает своего дружелюбия по отношению к украинцам, однако создает благоприятные условия для проведения досуга ценителям азарта стран бывшего СНГ.

Казино Slotoking отличается стильным дизайном, грамотной структуризацией, огромным ассортиментом игр. В числе его плюсов:

- наличие украиноязычной версии;
- оригинальное оформление;
- проверенный софт;
- 50 фриспинов в качестве бездепа.

    Официальный сайт
www.slotoking.ua

    Компания
Слотс Ю.Ей

    Год основания
2014

    Лицензия
КРАІЛ

    Тип казино
Instant play, Mobile, Download

    Софт
NetGame, Quickspin, Thunderkick, Pragmatic Play, Yggdrasil, Spinomenal, Microgaming, Just For The Win

    Язык
Русский, Українська

    Бонусы
Бездепозитный бонус 50 фриспинов. Приветственный пакет бонусов на первые пять депозитов. Ежемесячный бонус. Бонус на день рождения. VIP-программа.

    Валюта
USD, RUB, UAH

    Способы депозита
Visa, MasterCard, Perfect Money, Piastrix, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, KUNA

    Способы вывода
Visa, MasterCard, WebMoney, Piastrix

    Запрещенные страны
США, Китай, Канада, Италия, Германия, Венгрия, Бельгия, Австрия, Австралия

    Поддержка
Live Chat 24/7
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